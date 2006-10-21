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    The Sun: Nike не будет продлевать сотрудничество с Шараповой

    Теги Мария Шарапова бизнес WTA adidas Nike Теннис

    Британский таблоид The Sun сообщает, что производитель экипировки Nike не будет продлевать 20-летнее сотрудничество с пятикратной чемпионкой «Больших шлемов» Марией Шараповой после того, как их 70-миллионный контракт истечет в конце этого года.

    По информации издания, 31-летняя Шарапова «сказала об этом друзьям», выразив надежду, что ее подпишет adidas. Контракт Шараповой с Nike, заключенный в 2010-м, был крупнейшим в женском спорте, и во многом благодаря ему Шарапова в первой половине десятых годов – до допинговой дисквалификации – была самой высокооплачиваемой спортсменкой планеты. Компания приостанавливала сотрудничество с теннисисткой на начальном этапе мельдониевого разбирательства – пока трибунал ITF не признал ее нарушение непреднамеренным.

    Рекорд Шараповой по размеру контракта уже в этом году, скорее всего, побьет Наоми Осака и adidas.

    Шарапова, напомним, всю карьеру играет только в Nike после того, как компания подписала ее еще тинейджером.

    Nike ранее в этом сезоне отказался продлевать другое 20-летнее сотрудничество – с Роджером Федерером.

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