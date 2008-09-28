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    Соболенко вышла в 4-й финал сезона и крупнейший в карьере

    Теги WTA Эшли Барти статистика Wuhan Open Арина Соболенко Теннис

    20-летняя Арина Соболенко, в Ухане обыгравшая Эшли Барти (16), вышла в четвертый финал сезона и пятый и крупнейший – карьеры.

    Соболенко, почти ровно год назад в Тяньцзине впервые сыгравшая в финале WTA, с тех пор дошла еще до четырех, в которых выиграла свой первый титул. С конца июня уроженка Минска работает под руководством экс-игрока топ-20 Дмитрия Турсунова и за это время семь раз обыграла теннисисток топ-10, победила на турнире в Нью-Хейвене и впервые дошла до второй недели «Шлема» на US Open.

    За титул Соболенко сыграет с другой дебютанткой стадии Анетт Контавейт.

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