Серена Уильямс не сыграет в Мадриде

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс снялась с турнира в Мадриде, который пройдет на следующей неделе. Сообщается, что 36-летней американке еще требуется время, чтобы набрать форму, необходимую для возобновления выступлений.

Впрочем, отказ двукратной чемпионки Madrid Open может быть связан и с комментариями владельца турнира Иона Цириака о ее весе, которые она на прошлой неделе в разговоре с New York Times назвала «невежеством и сексизмом».

Вернуться на корт 23-кратная чемпионка «Шлемов» планирует через неделю в Риме.