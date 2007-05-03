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    Серена Уильямс не сыграет в Мадриде

    Теги Теннис

    Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс снялась с турнира в Мадриде, который пройдет на следующей неделе. Сообщается, что 36-летней американке еще требуется время, чтобы набрать форму, необходимую для возобновления выступлений.

    Впрочем, отказ двукратной чемпионки Madrid Open может быть связан и с комментариями владельца турнира Иона Цириака о ее весе, которые она на прошлой неделе в разговоре с New York Times назвала «невежеством и сексизмом».

    Вернуться на корт 23-кратная чемпионка «Шлемов» планирует через неделю в Риме.

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