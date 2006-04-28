Серена Уильямс о словах Цириака о ее лишнем весе: «Это невежество и сексизм»

Экс-первая ракетка мира американка прокомментировала слова Иона Цириака, который упрекнул ее в лишнем весе. Владелец турнира в Мадриде сказал: «Серене 36 лет, она весит 90 килограммов. Я бы хотел видеть женский теннис другим».

«Я считаю, что люди имеют право на собственное мнение. Очевидно, что на мне женский теннис не заканчивается. Но я с ним поговорю, поверьте мне. Я с ним поговорю. Это невежественные слова, это сексистские слова. Может быть, он невежественный человек».

Также теннисистка прокомментировала то, что на канале НВО выходит документальный сериал о ее возвращении из декрета.

«Многие видят меня на корте и судят только по этому. Хотя моя жизнь не ограничивается теннисом. Если честно, на корте вообще не я. Да, это важная часть моей жизни, но когда я играю в теннис, я становлюсь другим человеком. Как только я попадаю на стадион, я другой человек, а как только ухожу с него, я снова Серена.

И я подумала, что было бы интересно приоткрыть занавес и побыть собой».

Серена Уильямс – главная женщина в спорте. Она против расизма и сексизма