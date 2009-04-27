Евгений Кафельников о том, велось ли в его отношении антикоррупционное расследование: «Может, да, а может – нет. Я не помню»

Экс-первая ракетка мира прокомментировал данные из отчета независимой комиссии, которая изучала проблему договорных матчей в теннисе.

В отчете упоминается расследование 2003 года, которое проводило АТР. Было обнаружено, что люди из окружения одного игрока ставили на его матчи. Но АТР не нашла доказательств, что игрок знал об этих ставках, и поэтому не смогла никого наказать.

Вскоре после расследования этот игрок ушел из тенниса. Кафельников был одним из 78 теннисистов, которые завершили карьеру в 2003 году.

После выхода отчета он дал интервью газете The Telegraph и сказал, что не знает, о ком идет речь в документе. На прямой вопрос, велось ли расследование в его отношении, Кафельников заявил: «Может, да, а может – нет. Спросите тех, кто этим занимался. Я не помню. Это было 15 лет назад. У меня нет желания обсуждать прошлое. Я ничего не знаю об этом отчете. Спросите тех, кто его составлял. Мне больше нечего сказать».

Автор расследования АТР Ричард Ингс отреагировал на слова Кафельникова в твиттере: «О, Евгений, блефовать нужно лучше».

В теннисе 2 года искали договорные матчи. Потратили 20 млн и не нашли ничего нового