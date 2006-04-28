Надаль стал четвертым теннисистом в истории, выигравшим 400 матчей на грунте

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в полуфинале турнира в Барселоне обыграл Давида Гоффена со счетом 6:4, 6:0 и одержал 400-ю победу на грунте.

До него этот рубеж преодолевали только три теннисиста: Томас Мустер (422), Мануэль Орантес (502) и Гильермо Вилас (659). При этом у Надаля всего 35 поражений на грунте, у Мустера – 127, у Орантеса – 150, а у Виласа – 162. Примечательно, что все четыре теннисиста – левши.

В женском туре 400 грунтовых побед нет ни у кого.

На грунте Надаль выиграл 92 процента матчей. Ближе всего по этому показателю к нему Бьорн Борг, у которого 86 процентов побед.

10-кратный победитель «Ролан Гаррос» выиграл 18 последних матчей и 44 последних сета на грунте. Из 44 партий 16 закончились со счетом 6:0 или 6:1, и только в одной Надаль проиграл пять геймов.