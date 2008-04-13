Монте-Карло (ATP). Надаль, Джокович, Тим, Рублев, Хачанов посеяны в одну четверть

Определилась сетка первого грунтового «Мастерса» сезона, который на следующей неделе пройдет в Монте-Карло. Ее возглавляет действующий и десятикратный чемпион Рафаэль Надаль.

Надаль, а также чемпион-2015 Новак Джокович и полуфиналист двух последних «Ролан Гаррос» Доминик Тим посеяны в одну четверть сетки. Надаль и Тим как игроки топ-8 посева начинают турнир со второго круга, а Джокович (9) в первом круге сыграет с квалифаером. В ту же части сетки посеяны лучшие российские игроки Андрей Рублев (сыграет с Робином Хаасе) и Карен Хачанов (сыграет с Танаси Коккинакисом).

В нижней половине сетки Даниил Медведев в первом круге сыграет с Мартоном Фучовичем, а Томаш Бердых – с Кеи Нисикори.