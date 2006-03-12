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    Анжелик Кербер: «Для меня удачно сложилось, что в Индиан-Уэллсе впервые за 10 лет пошел дождь»

    Теги Елена Веснина WTA Екатерина Макарова Анжелик Кербер BNP Paribas Open

    Экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер (10) поделилась впечатлениями от победы над Екатериной Макаровой в перенесенном матче второго круга «Премьера» в Индиан-Уэллсе (3:6, 6:4, 6:2).

    «Я немного изменила свою игру по сравнению со вчерашним днем. Я знала, чего ждать, но игра получилась совершенно не такая, как вчера. Днем и вечером температура немного отличается. Из-за всего этого я просто настроилась на игру так, будто матч начинается с нуля, и я не проигрывала первый сет. Просто вышла и сразу стала играть в свой теннис».

    За выход в 1/8 финала двукратная чемпионка «Шлемов» сыграет с действующей чемпионкой турнира Еленой Весниной (24). Счет личного противостояния теннисисток – 2-2.

    «Мы играли с ней здесь в прошлом году. Надеюсь, в этот раз у меня получится сыграть лучше. Постараюсь сыграть в том же ключе, что и сегодня: выйти на корт и сразу заиграть так, как должна».

    Со счета 2:2 в решающем сете 30-летняя немка выиграла все оставшиеся геймы в матче и защитила свой прошлогодний третий круг:

    «В конечном счете для меня удачно сложилось, что впервые за десять лет тут пошел дождь».

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