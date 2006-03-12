Рейтинг WTA. Кузнецова – 18-я, Касаткина – 19-я, Цуренко осталась 40-й, Эррани вошла в топ-100

На прошлой неделе чемпионка турнира в Акапулько Леся Цуренко защитила прошлогодние очки и осталась на 40-й строчке. Финалистка Стефани Фогель поднялся на 56 позиций, но этого не хватило, чтобы пойти в топ-100.

Сара Эррани, в прошлом году отбывшая дисквалификацию за использование запрещенного препарата, выиграла «Челленджер» в Индиан-Уэллсе и вернулась в топ-100.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 5 марта 2018

