Рейтинг WTA. Кузнецова – 18-я, Касаткина – 19-я, Цуренко осталась 40-й, Эррани вошла в топ-100

На прошлой неделе чемпионка турнира в Акапулько Леся Цуренко защитила прошлогодние очки и осталась на 40-й строчке. Финалистка Стефани Фогель поднялся на 56 позиций, но этого не хватило, чтобы пойти в топ-100.
Сара Эррани, в прошлом году отбывшая дисквалификацию за использование запрещенного препарата, выиграла «Челленджер» в Индиан-Уэллсе и вернулась в топ-100.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 5 марта 2018
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Симона Халеп (Румыния)
|7965
|2 (2)
|Каролин Возняцки (Дания)
|7525
|3 (3)
|Гарбинье Мугуруса (Испания)
|6175
|4 (4)
|Элина Свитолина (Украина)
|5480
|5 (5)
|Каролина Плишкова (Чехия)
|5080
|6 (6)
|Алена Остапенко (Латвия)
|4941
|7 (7)
|Каролин Гарсия (Франция)
|4625
|8 (8)
|Винус Уильямс (США)
|4277
|9 (10)
|Петра Квитова (Чехия)
|3086
|10 (10)
|Анжелик Кербер (Германия)
|3055
|18 (19)
|Светлана Кузнецова (Россия)
|2362
|19 (20)
|Дарья Касаткина (Россия)
|2300
|23 (23)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|2125
|24 (24)
|Елена Веснина (Россия)
|2110
|37 (37)
|Екатерина Макарова (Россия)
|1330
|40 (40)
|Леся Цуренко (Украина)
|1260
|41 (41)
|Мария Шарапова (Россия)
|1247
|82 (83)
|Екатерина Александрова (Россия)
|769
|91 (94)
|Наталья Вихлянцева (Россия)
|687
|93 (125)
|Сара Эррани (Италия)
|658
|127 (183)
|Стефани Фогель (Швейцария)
|491