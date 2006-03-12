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    Рейтинг WTA. Кузнецова – 18-я, Касаткина – 19-я, Цуренко осталась 40-й, Эррани вошла в топ-100

    Теги Светлана Кузнецова Винус Уильямс рейтинги WTA Симона Халеп Каролин Возняцки Сара Эррани Петра Квитова Анжелик Кербер Стефани Фогель Леся Цуренко Каролина Плишкова Элина Свитолина Каролин Гарсия Гарбинье Мугуруса Дарья Касаткина Алена Остапенко

    На прошлой неделе чемпионка турнира в Акапулько Леся Цуренко защитила прошлогодние очки и осталась на 40-й строчке. Финалистка Стефани Фогель поднялся на 56 позиций, но этого не хватило, чтобы пойти в топ-100.

    Сара Эррани, в прошлом году отбывшая дисквалификацию за использование запрещенного препарата, выиграла «Челленджер» в Индиан-Уэллсе и вернулась в топ-100.

    WTA Tour Singles Rankings

    Положение на 5 марта 2018

    Место Теннисистка (страна) Очки
    1 (1) Симона Халеп (Румыния) 7965
    2 (2) Каролин Возняцки (Дания) 7525
    3 (3) Гарбинье Мугуруса (Испания) 6175
    4 (4) Элина Свитолина (Украина) 5480
    5 (5) Каролина Плишкова (Чехия) 5080
    6 (6) Алена Остапенко (Латвия) 4941
    7 (7) Каролин Гарсия (Франция) 4625
    8 (8) Винус Уильямс (США) 4277
    9 (10) Петра Квитова (Чехия) 3086
    10 (10) Анжелик Кербер (Германия) 3055
    18 (19) Светлана Кузнецова (Россия) 2362
    19 (20) Дарья Касаткина (Россия) 2300
    23 (23) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2125
    24 (24) Елена Веснина (Россия) 2110
    37 (37) Екатерина Макарова (Россия) 1330
    40 (40) Леся Цуренко (Украина) 1260
    41 (41) Мария Шарапова (Россия) 1247
    82 (83) Екатерина Александрова (Россия) 769
    91 (94) Наталья Вихлянцева (Россия) 687
    93 (125) Сара Эррани (Италия) 658
    127 (183) Стефани Фогель (Швейцария) 491

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