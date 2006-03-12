16-летняя Аманда Анисимова о победе над Квитовой: «Хороший получился день»

16-летняя американка Аманда Анисимова (WC) поделилась впечатлениями от победы над Петрой Квитовой (9) в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (6:2, 6:4). Анисимова стала самой молодой теннисисткой в 1/8 финала турнира за 13 лет и впервые обыграла соперницу из десятки, хотя до этой недели не имела ни одной победы уровня основ WTA.

«C ума сойти, я еще в шоке. Она лучшая теннисистка, с которой я когда-либо играла, и это был самый большой корт, на который я когда-либо выходила. Так что это было очень волнительно, но вместе с тем я получала удовольствие и поэтому смогла показать свой лучший теннис. Хороший получился день».

Дочь иммигрантов из России Анисимова, действующая чемпионка юниорского US Open, до этой недели имела только одну победу над теннисисткой из топ-100 и ни одной – в основных сетках ATP. В первом круге калифорнийского турнира она обыграла №94 Полин Парментье, во втором – №23 Анастасию Павлюченкову. Им обеим она отдала еще меньше геймов, чем Квитовой (4 и 5).

«На разминке я немного озиралась по сторонам из-за экранов вокруг корта. Я видела себя на экране, что для меня непривычно. Впервые такое было. Но я очень старалась не отвлекаться. Я старалась получить от момента удовольствие, а не разнервничаться из-за болельщиков, размера корта, всего остального. Перед выходом на корт на меня ничего не давило, я просто хотела сыграть в свое удовольствие. Это было моим преимуществом.

У меня нет любимого удара – думаю, они все у меня одинаково развиты. Многим нравится мой бэкхенд. Но я не могу сказать, что это мой любимый удар. Я очень агрессивна и люблю забивать. И соперницам бывает трудно справляться с моей мощью. Это моя сильная сторона.

Но в прошлом году, например, на «Ролан Гаррос», у меня были матчи, на которые я не смогла настроиться. Потом я над этим очень много работала и думаю, этот турнир показал, что с пользой».

За выход в четвертьфинал уроженка Нью-Джерси сыграет с Каролиной Плишковой (5).