Серена Уильямс: «Ненавижу играть против Винус»

Американка Серена Уильямс, во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе обыгравшая голландку Кики Бертенс со счетом 7:6, 7:5, прокомментировала свою вторую победу после 13 месяцев в декрете.

«Мне еще нужно много работать. Я чувствовала себя лучше, чем в первом круге, но мне еще немного не хватает практики, я допускаю ошибки, которые обычно не допускаю. Но это испытательный срок. Я езжу по турнирам с ребенком, и для меня это все в новинку».

В третьем круге Серена сыграет со своей старшей сестрой Винус.

«Я бы хотела сыграть с кем-нибудь другим – буквально с любой другой соперницей. Но так вышло. Я ненавижу играть против Винус, но наслаждаюсь борьбой, когда мы уже выходим на корт. А вот потом мне не очень приятно».

Также теннисистка прокомментировала то, что перед первым кругом чуть не заплакала, потому что скучала по своей дочери Алексис Олимпии.

«В этот раз все было намного лучше. Я довольно рано уехала – часов в 11. Сейчас 18, и сегодня мне плакать не хотелось. Но, конечно, я по ней скучаю. Возможно, теперь я начну вовремя приходить на пресс-конференции, потому что теперь я хочу как можно быстрее вернуться к дочери».