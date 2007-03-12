Элисон ван Эйтванк: «Никто не должен оправдывать свою ориентацию, это не болезнь»

Четвертьфиналистка «Ролан Гаррос»-2016, 50-я ракетка мира бельгийка Элисон ван Эйтванк рассказала о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Ван Эйтванк встречается с теннисисткой Грит Миннен, которая не входит в топ-1000 рейтинга .

«Я не вижу в этом ничего запретного, мы очень счастливы в отношениях. Скоро мы будем жить вместе.

Никто не должен оправдывать свою ориентацию, это не болезнь. Мы не скрываем своих отношений, и мои родители нами гордятся. Это важно, потому что их поддержка помогает нам».