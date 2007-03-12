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    Шарапова запустит программу поддержки женщин-предпринимателей

    Теги Мария Шарапова бизнес

    Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова запустит программу поддержки женщин-предпринимателей. Этой весной в США начнется набор кандидаток, из которых выберут шесть женщин, которые в течение года будут учиться у Шараповой.

    В рамках программы предпринимательницы получат поддержку и ресурсы маркетинговой команды Шараповой, а также ее команды по развитию бизнеса. Кроме того, им будет помогать Национальная ассоциация женщин-предпринимателей США (NAWBO), совместно с которой Шарапова запустит программу.

    Россиянка утверждает, что на запуск программы ее вдохновил собственный опыт управления компанией Sugarpova, которую она создала в 25 лет.

    «Во время встреч с дистрибьюторами я в большинстве случаев оказывалась в комнате, где были только мужчины.

    Нужно время для того, чтобы обрести уверенность в себе, и мне кажется, это будет одной из вещей, которыми я буду делиться с этими женщинами – особенно молодыми, которым 20-30 лет. Или даже меньше 20, которые еще учатся, но что-то разрабатывают, обладают огромным талантом, но стесняются представить себя мира.

    Я могу это понять, потому что я сама была в таком положении и до сих пор в нем бываю», – заявила Шарапова.

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