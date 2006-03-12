Элина Свитолина: «За мотивацией хожу в Harrods»

Третья ракетка мира Элина Свитолина перед стартом на турнире в Индиан-Уэллсе поделилась впечатлениями от победы на выставочном турнире в Нью-Йорке, где за три выигранных чемпионских тай-брейка получила 250 000 долларов.

«Когда выходишь на первый тай-брейк, думаешь об этом как о выставке. На втором уже начинаешь думать: выставка-то выставка, но почему бы не выиграть. А в финале уже задумываешься о деньгах (смеется) и переключаешься в серьезный режим, чтобы выиграть. Не каждый день играешь в «Мэдисон-сквер-гарден», еще и за такую кучу денег. Хоть это и неофициальный матч, все равно я чувствую себя большой счастливицей, что меня туда пригласили. Никогда не думала, что сыграю в таком месте».

О том, как мотивирует себя

«Когда я бываю в Лондоне, и у меня есть свободное время, я иду в Harrods – это для меня большая мотивация (смеется). Хожу туда целенаправленно за мотивацией».

Напомним, Harrods – самый известный лондонский универмаг в фешенебельном районе Найтсбридж, где представлены ведущие мировые бренды и действует дресс-код.

В Индиан-Уэллсе чемпионка Брисбена и Дубая стартует матчем второго круга против победительницы встречи Вероники Сепеде Ройг и Моны Бартель.