Алена Остапенко, выступающая в Индиан-Уэллсе в обоих разрядах: «Что еще за бонус? Хорошо, что теперь знаю о нем!»

Шестая ракетка мира Алена Остапенко перед стартом на турнире в Индиан-Уэллсе рассказала, как готовится к защите титула «Ролан Гаррос».

«Я стараюсь пока об этом не думать, потому что до мая еще далеко. У меня еще есть время об этом не думать. Не думаю, что буду испытывать какое-то особенное давление, потому что я этот сезон сразу начала под давлением – игроком топ-10. Пока что стараюсь к этому привыкнуть, а на «Ролан Гаррос» вернусь с большой радостью».

Также 20-летняя Остапенко, выступающая в Калифорнии в обоих разрядах, поделилась впечатлениями от миллионного бонуса, который получит игрок, сделавший в Индиан-Уэллсе дубль.

«Что еще за бонус? Я даже не знала об этом. Хорошо, что теперь знаю!».