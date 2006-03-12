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    Алена Остапенко, выступающая в Индиан-Уэллсе в обоих разрядах: «Что еще за бонус? Хорошо, что теперь знаю о нем!»

    Теги Ролан Гаррос пары WTA BNP Paribas Open Алена Остапенко

    Шестая ракетка мира Алена Остапенко перед стартом на турнире в Индиан-Уэллсе рассказала, как готовится к защите титула «Ролан Гаррос».

    «Я стараюсь пока об этом не думать, потому что до мая еще далеко. У меня еще есть время об этом не думать. Не думаю, что буду испытывать какое-то особенное давление, потому что я этот сезон сразу начала под давлением – игроком топ-10. Пока что стараюсь к этому привыкнуть, а на «Ролан Гаррос» вернусь с большой радостью».

    Также 20-летняя Остапенко, выступающая в Калифорнии в обоих разрядах, поделилась впечатлениями от миллионного бонуса, который получит игрок, сделавший в Индиан-Уэллсе дубль.

    «Что еще за бонус? Я даже не знала об этом. Хорошо, что теперь знаю!».

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