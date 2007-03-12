Турнир в Индиан-Уэллсе заплатит миллион долларов игроку, который выиграет титул в одиночке и паре

Турнир в Индиан-Уэллсе объявил о создании специального бонуса – игрок, который выиграет турнир в одиночном и парном разряде, получит дополнительный миллион долларов.

По словам директора турнира Томми Хааса, таким образом организаторы хотят привлечь сильнейших теннисистов и теннисисток к участию в парном турнире.

За всю историю турнира в Индиан-Уэллсе дубль делали только 6 человек. В последний раз это удалось Вере Звонаревой в 2009 году.

На данный момент 27 человек заявлены в одиночный и парный разряд: 15 мужчин и 12 женщин. На следующей неделе в сетку добавлять еще 10 мужских пар и 9 женских.