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    Турнир в Индиан-Уэллсе заплатит миллион долларов игроку, который выиграет титул в одиночке и паре

    Теги Вера Звонарева пары ATP WTA BNP Paribas Open

    Турнир в Индиан-Уэллсе объявил о создании специального бонуса – игрок, который выиграет турнир в одиночном и парном разряде, получит дополнительный миллион долларов.

    По словам директора турнира Томми Хааса, таким образом организаторы хотят привлечь сильнейших теннисистов и теннисисток к участию в парном турнире.

    За всю историю турнира в Индиан-Уэллсе дубль делали только 6 человек. В последний раз это удалось Вере Звонаревой в 2009 году.

    На данный момент 27 человек заявлены в одиночный и парный разряд: 15 мужчин и 12 женщин. На следующей неделе в сетку добавлять еще 10 мужских пар и 9 женских.

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