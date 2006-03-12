Юлия Путинцева: «Мне c 10 лет говорят, что я ужасный человек, потому что камоню после каждого удара. В смысле?»

81-я ракетка мира Юлия Путинцева, в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе обыгравшая чемпионку Будапешта Элисон ван Эйтванк 6:0, 2:6, 6:2, прокомментировала собственную эмоциональность на корте.

«Такой у меня характер, так я себя ощущаю. Я никогда не скрываю свои эмоции. Думаю, это понятно каждому, кто играл в теннис. Когда находишься на корте, всегда испытываешь разные эмоции. Невозможно провести матч беззвучно, пусть и не всем это по душе.

Я очень ценю своих поклонников за то, что они верят в меня и поддерживают, что бы ни было. Но есть и другие люди, которые ничего не знают, а только осуждают, и это идиотизм. Поговорите с человеком, попытайтесь его понять, а потом уже выносите суждения, решайте, нравится он вам или нет. Но мне до таких людей дела нет, у них своя жизнь, у меня – своя. Пусть думают что хотят.

Сколько я играю, я всегда была эмоциональной. Уже когда мне было 10-12, я раздражала этим людей. Мне c 10 лет говорят, что я ужасный человек, потому что камоню после каждого удара. В смысле?

Я и сама люблю наблюдать за теми, кто выражает эмоции, а не прячет их. Конечно, я уважаю тех, кто умеет не поддаваться негативу, но теннис – такое дело, что это не всегда получается.

Я люблю Серену за то, что она не боится показывать эмоции и при этом всегда борется. То же самое касается Рафы: мне нравится, как он держится на корте, как играет, как тоже всегда борется до самого конца. Они для меня образцы для подражания».

Во втором круге Индиан-Уэллса 23-летняя уроженка Москвы впервые сыграет с чемпионкой Петербурга и Дохи Петрой Квитовой (9).