Симона Халеп о том, сколько недель отходила после проигрыша AO: «Сколько недель с тех пор прошло?»

Первая ракетка мира Симона Халеп перед стартом на турнире в Индиан-Уэллсе ответила на вопрос, сколько недель отходила после поражения в финале Australian Open.

«Сколько недель прошло с тех пор? (Смех.) Вот столько и отходила. Но сейчас я уже могу сказать, что пришла в себя. Хотя было непросто.

Всегда очень обидно проигрывать такие матчи, как этот, но в конце она была сильнее меня, и я это принимаю. Может, в следующий раз, если я окажусь в такой ситуации, я буду лучше понимать, что мне делать при 4:3 в третьем. Может, тайм-аут взять, не знаю. (Улыбается.) Но в любом случае это особенные матчи – в Мельбурне и на «Ролан Гаррос» в прошлом году, – и важно, что я даю себе шансы в них играть».

В Индиан-Уэллсе Халеп – чемпионка-2015 – стартует матчем второго круга против Кристины Плишковой. Это будет ее первый матч после травмы голеностопа, из-за которой она снялась с турнира в Дохе перед полуфиналом.

«Когда я только приехала сюда, я была недовольна и расстраивалась на корте, потому что плохо чувствовала мяч. Но Даррен сказал: «Ты три недели не играла – это нормально».

Я постоянно в поиске совершенства, хоть и понимаю, что его не существует. Так что это странновато: искать то, чего, ты знаешь, нет. Но сейчас я работаю над этим кое с кем, чтобы лучше понимать себя и то, что я не могу всегда показывать на корте сто процентов своих возможностей. Иногда для этого нужно время. Может, благодаря этому я и стала №1.

Я узнала про себя, что способна на многое. Я всегда мечтала стать №1, но никогда не знала наверняка, по силам ли мне это. Когда это произошло, я почувствовала облегчение и прилив мил и желания добиться еще большего. Сейчас мой настрой такой, что нет ничего невозможного, и я способна сделать все, что захочу».

В Индиан-Уэллсе Халеп может снова уступить №1 Каролин Возняцки, если не дойдет до финала.

«Мне кажется, это интересно – когда №1 часто меняется. Я не хочу сказать, что было скучно, когда все выигрывала Серена, потому что она великая, но сейчас расклад совсем другой, и я считаю, так интереснее. Да, «интереснее» – правильное слово».