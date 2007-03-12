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    Возняцки станет №1 после Индиан-Уэллса, если выиграет его, в финале обыграв не Халеп

    Теги рейтинги WTA Симона Халеп Каролин Возняцки

    По итогам турнира в Индиан-Уэллсе Каролин Возняцки может снова сместить Симону Халеп с вершины рейтинга WTA.

    Румынка, побеждавшая на калифорнийском «Премьере» в 2015-м, останется №1, если дойдет до финала. Датчанке может хватить финала, чтобы сместить ее, и точно хватит, если Халеп проиграет свой первый матч. Если выиграет, Возняцки для возвращения на вершину нужно будет взять титул (уже делала это в 2011-м).

    Халеп стартует матчем второго круга против победительницы встречи Кристины Плишковой и Дуань Ин-Ин (Q), Возняцки – чемпионки Акапулько Леси Цуренко и Лары Аррубаррены (Q).

    По окончании турнира Халеп доведет число недель в звании №1 до 19 и обойдет Дженнифер Каприати (17) и Елену Янкович (18). Если она останется №1 до «Премьера» в Майами, то обойдет Анжелик Кербер и Ким Клийстерс (20) и сравняется с Трейси Остин и Марией Шараповой (21).

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