Возняцки станет №1 после Индиан-Уэллса, если выиграет его, в финале обыграв не Халеп

По итогам турнира в Индиан-Уэллсе Каролин Возняцки может снова сместить Симону Халеп с вершины рейтинга WTA.

Румынка, побеждавшая на калифорнийском «Премьере» в 2015-м, останется №1, если дойдет до финала. Датчанке может хватить финала, чтобы сместить ее, и точно хватит, если Халеп проиграет свой первый матч. Если выиграет, Возняцки для возвращения на вершину нужно будет взять титул (уже делала это в 2011-м).

Халеп стартует матчем второго круга против победительницы встречи Кристины Плишковой и Дуань Ин-Ин (Q), Возняцки – чемпионки Акапулько Леси Цуренко и Лары Аррубаррены (Q).

По окончании турнира Халеп доведет число недель в звании №1 до 19 и обойдет Дженнифер Каприати (17) и Елену Янкович (18). Если она останется №1 до «Премьера» в Майами, то обойдет Анжелик Кербер и Ким Клийстерс (20) и сравняется с Трейси Остин и Марией Шараповой (21).