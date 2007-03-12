Индиан-Уэллс (WTA). Пары. Веснина и Макарова во 2-м круге могут сыграть с Азаренко и Соболенко, в 1/4 – с Касаткиной и Павлюченковой

Финалистки Australian Open Елена Веснина и Екатерина Макарова возглавляют сетку турнира в Индиан-Уэллсе. В первом круге они сыграют с австралийками Самантой Стосур и Дарьей Гавриловой.

Во втором соперницами олимпийских чемпионок Рио могут стать Виктория Азаренко и Арина Соболенко или Эжени Бушар и Слоун Стивенс. В четвертьфинале Веснина и Макарова могут встретиться с соотечественницами Дарьей Касаткиной и Анастасией Павлюченковой, в полуфинале – с Кристиной Младенович и Тимеа Бабош, которым проиграли Australian Open.

Вторыми на турнире посеяны воссоединившиеся сестры Чжань, которые стартуют матчем против Алены Остапенко и Анастасии Севастовой.

Также в паре в Индиан-Уэллсе выступят первая ракетка мира в одиночке Симона Халеп (с Ириной Бегу) и пятая – Каролина Плишкова (с сестрой Кристиной).

Целиком сетка здесь.

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