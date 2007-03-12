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    Индиан-Уэллс (WTA). Пары. Веснина и Макарова во 2-м круге могут сыграть с Азаренко и Соболенко, в 1/4 – с Касаткиной и Павлюченковой

    Теги Саманта Стосур Елена Веснина пары Латиша Чжань Анастасия Павлюченкова WTA Виктория Азаренко Екатерина Макарова Симона Халеп Слоун Стивенс Анастасия Севастова Ирина Бегу Дарья Гаврилова BNP Paribas Open Каролина Плишкова Кристина Плишкова Эжени Бушар Хаоцзин Чжань Дарья Касаткина Алена Остапенко Арина Соболенко

    Финалистки Australian Open Елена Веснина и Екатерина Макарова возглавляют сетку турнира в Индиан-Уэллсе. В первом круге они сыграют с австралийками Самантой Стосур и Дарьей Гавриловой.

    Во втором соперницами олимпийских чемпионок Рио могут стать Виктория Азаренко и Арина Соболенко или Эжени Бушар и Слоун Стивенс. В четвертьфинале Веснина и Макарова могут встретиться с соотечественницами Дарьей Касаткиной и Анастасией Павлюченковой, в полуфинале – с Кристиной Младенович и Тимеа Бабош, которым проиграли Australian Open.

    Вторыми на турнире посеяны воссоединившиеся сестры Чжань, которые стартуют матчем против Алены Остапенко и Анастасии Севастовой.

    Также в паре в Индиан-Уэллсе выступят первая ракетка мира в одиночке Симона Халеп (с Ириной Бегу) и пятая – Каролина Плишкова (с сестрой Кристиной).

    Целиком сетка здесь.

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