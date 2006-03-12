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    Бушар, Жук получили wild card в Индиан-Уэллс

    Теги ATP WTA Виктория Азаренко Брэдли Клан BNP Paribas Open Эжени Бушар Софья Жук Даниэль Коллинс Теннис Сандгрен Эрнесто Эскобедо Рейлли Опелка Клэр Лю Алекс де Минаур Кайла Дэй Аманда Анисимова

    Стали известны все обладатели wild card в основные сетки турнира в Индиан-Уэллсе.

    У женщин приглашения получили россиянка Софья Жук, канадка Эжени Бушар, а также американки Кэролайн Долхайд, Клэр Лю, Кайла Дэй, Даниэль Коллинс и Аманда Анисимова.

    Ранее wild card получила экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко, не игравшая с «Уимблдона» по семейным обстоятельствам. Теннисистка уже в Индиан-Уэллсе и тренируется на кортах турнира.

    У мужчин обладателями wild card стали американцы Теннис Сандгрен, Эрнесто Эскобедо, Брэдли Клан и Рейлли Опелка, а также австралиец Алекс де Минаур.

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