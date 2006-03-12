Бушар, Жук получили wild card в Индиан-Уэллс

Стали известны все обладатели wild card в основные сетки турнира в Индиан-Уэллсе.

У женщин приглашения получили россиянка Софья Жук, канадка Эжени Бушар, а также американки Кэролайн Долхайд, Клэр Лю, Кайла Дэй, Даниэль Коллинс и Аманда Анисимова.

Ранее wild card получила экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко, не игравшая с «Уимблдона» по семейным обстоятельствам. Теннисистка уже в Индиан-Уэллсе и тренируется на кортах турнира.

У мужчин обладателями wild card стали американцы Теннис Сандгрен, Эрнесто Эскобедо, Брэдли Клан и Рейлли Опелка, а также австралиец Алекс де Минаур.