Фабио Фоньини: «Моя команда и мои близкие знают, как тяжело выиграть титул»

Итальянец Фабио Фоньини, в финале турнира в Сан-Паулу обыгравший чилийца Николаса Харри со счетом 1:6, 6:1, 6:4, прокомментировал победу.

«Я отлично начал сезон – очень похоже на 2014 год. В межсезонье я много работал и сейчас очень рад, что хорошо играю. Я продолжу работать. Впереди два крупных турнира в Индиан-Уэллсе и Майами.

Я рад, что показываю хороший теннис. Моя команда и мои близкие знают, как тяжело выиграть титул. Я проиграл больше финалов, чем выиграл. Так что мне нужно наслаждаться, но при этом продолжать работать».

В этом сезоне баланс Фоньини пока составляет 14:4, а в 2014-м на этот момент было 17:4. Его баланс в финалах составляет 6:9.