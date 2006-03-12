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    Фабио Фоньини: «Моя команда и мои близкие знают, как тяжело выиграть титул»

    Теги ATP Фабио Фоньини Brasil Open Николас Харри

    Итальянец Фабио Фоньини, в финале турнира в Сан-Паулу обыгравший чилийца Николаса Харри со счетом 1:6, 6:1, 6:4, прокомментировал победу.

    «Я отлично начал сезон – очень похоже на 2014 год. В межсезонье я много работал и сейчас очень рад, что хорошо играю. Я продолжу работать. Впереди два крупных турнира в Индиан-Уэллсе и Майами.

    Я рад, что показываю хороший теннис. Моя команда и мои близкие знают, как тяжело выиграть титул. Я проиграл больше финалов, чем выиграл. Так что мне нужно наслаждаться, но при этом продолжать работать».

    В этом сезоне баланс Фоньини пока составляет 14:4, а в 2014-м на этот момент было 17:4. Его баланс в финалах составляет 6:9.

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