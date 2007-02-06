Веснина, Свитолина, Гергес, Касаткина сыграют на новом турнире в Москве, Шарапова пока отказалась

В Москве прошла презентация женского турнира категории International, который впервые пройдет в конце июля.

Директор турнира Александр Островский рассказал о планируемом бюджете соревнований, которые пройдут на на открытых грунтовых кортах Национального теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча.

«Рассчитываем на бюджет в пределах 3 миллионов долларов. Это зависит от игроков, с которыми получится достигнуть соглашение об участии. Вещи, связанные с реконструкцией, не такие существенные, затраты на приглашение теннисисток больше.

С кем-то уже подписан контракт, с кем-то получена предварительная договоренность. Скорее всего, на турнире сыграют третья ракетка мира Элина Свитолина, Юлия Гергес, Елена Веснина и .

Также Островский рассказал о переговорах с самой титулованной российской теннисисткой Марией Шараповой:

«Мы вели переговоры с Шараповой, ее агентом, и на сегодняшний день их ответ – нет, что нас безусловно расстраивает.

Но надежду на ее приглашение мы еще не теряем, и в ближайшие два месяца будут проведены еще переговоры, и уже по их результатам я смогу дать окончательный ответ.

На данный момент календарь Шараповой не позволяет ей принять участие в соревнованиях в России. Ее участие в любом мероприятии повышает интерес зрителей к этому событию, мы это прекрасно понимаем и сделаем все от нас зависящее, чтобы переговоры прошли успешно».