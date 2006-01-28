Роджер Федерер: «Я выиграл три «Больших шлема» за 12 месяцев. Сам не могу поверить»

Швейцарец Роджер Федерер, в финале Australian Open обыгравший хорвата Марина Чилича со счетом 6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 6:1, прокомментировал 20-ю победу на турнирах «Большого шлема».

- Что вы думали в начале решающего сета?

– Я просто стремился выиграть гейм, потому что он отыгрался, по-моему, со счета 2:3, выиграл четыре гейма подряд. Так что мне нужно было снова поймать волну, я снова старался хорошо подавать, старался вернуть себе удачу. И после того, как я взял тот первый гейм, ход матча изменился.

Мне кажется, мне помогли опыт и удача. Сегодня она была мне нужна.

- Число 20 имеет для вас особое значение?

– Само число нет. У меня нет никаких особых воспоминаний, связанных с числом 20. Может быть, надо подумать. До матча мне было нельзя об этом думать, потому что когда ты слишком далеко заглядываешь, начинаются проблемы. А меня сегодня ждал сложный матч.

Я весь день думал о том, как буду чувствовать себя, если выиграю, как буду чувствовать себя, если проиграю? Я был очень близок, но и очень далек. И весь матч у меня были такие мысли.

В прошлом у меня уже были такие моменты, но сегодня все было жестче, чем раньше. И, конечно, 20 титулов – это особое достижение.

- Вам 36 лет, вы выиграли 20-й «Большой шлем». Как вы сохраняете мотивацию?

– Думаю, дело в том, что я не играю каждый возможный турнир. Мне нравится тренироваться. Я нормально отношусь к переездам. У меня отличная команда, они мне помогают. Еще меня мотивирует то, что я вижу, как мои родители гордятся и радуются. Им нравится приходить на турниры. Это меня радует и заставляет играть лучше.

Конечно, моя жена мне тоже помогает. Без ее поддержки я бы уже давно перестал играть. Но мы с ней откровенно все обсудили. Она меня поддерживает и берет на себя огромную нагрузку с детьми. И я тоже не хочу быть далеко от детей больше двух недель. У меня бы ничего не вышло, если бы жена отказалась ездить со мной.

- Вам 36 лет, вы играете с парнями, которые крупнее, сильнее, моложе. Сколько вы еще сможете играть на этом уровне?

– Без понятия. Честно, не знаю. Понятия не имею. Я выиграл три «Больших шлема» за 12 месяцев. Я сам не могу поверить. Но мне нужно играть по хорошему графику, оставаться голодным до побед, и тогда все может быть хорошо. И я не думаю, что возраст – это проблема. Это просто число.

Но мне нужно внимательно подходить к планированию, заранее продумывать цели, расставлять приоритеты. Мне кажется, это определит то, насколько я буду успешен.

Дальше будет интересно.

Федерер выиграл 20-й «Большой шлем». Просто легенда