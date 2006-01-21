Элина Свитолина: «Ни на минуту не забываю, что нужно задницу рвать, чтобы стать первой»

Четвертая ракетка мира 23-летняя Элина Свитолина, в воскресенье на Australian Open обыграла Денису Аллертову 6:3, 6:0 и в третий раз вышла в четвертьфинал «Шлема» (впервые – в Австралии).

– Весь матч был очень напряженный. Начали мы с ней примерно одинаково, а потом я постаралась прибавить, больше пробивать. В конце я, наверное, лучше играла – она начала ошибаться, и думаю, это стало ключом. Я оказалась терпеливее и стабильнее.

– Топ-игроки WTA по уровню очень близки, так что борьба за вершину очень напряженная. Вы можете представить себя первой ракеткой мира? Например, в этом году?

– Конечно, я вижу себя в этом качестве, но в то же время я ни на минуту не забываю, что нужно задницу рвать, чтобы подняться на вершину, потому что нет никаких способов сократить дорогу туда.

Все этого хотят, все стараются изо всех сил. Так что никак, кроме как работой, этого не добиться. Надо выходить на корт, делать свое дело так хорошо, как только ты можешь, держаться до последнего и не сбавлять.

Место в полуфинале чемпионка турнира в Брисбене разыграет с дебютанткой этой стадии «Шлемов» Элизой Мертенс.