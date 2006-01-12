Сидней (АТР). Медведев вышел во второй финал в карьере

В полуфинале турнира в Сиднее Даниил Медведев в трех сетах обыграл Фабио Фоньини.
21-летний россиянин во второй раз в карьере вышел в одиночный финал АТР. В основную сетку в Сиднее он попал из квалификации.
В прошлом году Медведев проиграл в решающем матчем на турнире в Ченнае.
В финале в Сиднее Медведев сыграет с 18-летним Алексом де Минауром.
Apia International Sydney
Сидней, Австралия
7 – 13 января 2018
ATP World Tour 250
Призовой фонд – 468 910 долларов
Открытые корты, хард
Полуфинал
- Дата проведения
- 12 января, 07.30
- Дата проведения
- 12 января, 11.40
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