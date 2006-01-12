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    Сидней (АТР). Медведев вышел во второй финал в карьере

    Теги результаты ATP Фабио Фоньини Apia International Sydney Даниил Медведев

    В полуфинале турнира в Сиднее Даниил Медведев в трех сетах обыграл Фабио Фоньини.

    21-летний россиянин во второй раз в карьере вышел в одиночный финал АТР. В основную сетку в Сиднее он попал из квалификации.

    В прошлом году Медведев проиграл в решающем матчем на турнире в Ченнае.

    В финале в Сиднее Медведев сыграет с 18-летним Алексом де Минауром.

    Apia International Sydney

    Сидней, Австралия

    7 – 13 января 2018

    ATP World Tour 250

    Призовой фонд – 468 910 долларов

    Открытые корты, хард

    Полуфинал

    Даниил Медведев (Россия) Фабио Фоньини (Италия)
    2:66:46:1
    Дата проведения
    12 января, 07.30
    Онлайн матча

     

    Алекс де Минаур (Австралия) Бенуа Пэр (Франция)
    4:66:16:1
    Дата проведения
    12 января, 11.40
    Онлайн матча

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