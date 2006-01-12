Сидней (АТР). Медведев вышел во второй финал в карьере

В полуфинале турнира в Сиднее Даниил Медведев в трех сетах обыграл .

21-летний россиянин во второй раз в карьере вышел в одиночный финал АТР. В основную сетку в Сиднее он попал из квалификации.

В прошлом году Медведев проиграл в решающем матчем на турнире в Ченнае.

В финале в Сиднее Медведев сыграет с 18-летним Алексом де Минауром.

Apia International Sydney

Сидней, Австралия

7 – 13 января 2018

ATP World Tour 250

Призовой фонд – 468 910 долларов

Открытые корты, хард

Полуфинал