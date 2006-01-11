Australian Open. Шарапова в первом круге сыграет с Марией, Винус Уильямс – с Бенчич

Стала известна женская сетка первого в сезоне турнира «Большого шлема» – Australian Open. В основной сетке сыграет 8 россиянок.

Мария Шарапова в первом круге встретится с немкой Татьяной Марией. Во втором круге она может сыграть с Анастасией Севастовой (14), которая обыграла ее на US Open. А в третьем круге Шарапова может выйти на немку Анжелик Кербер (21), которая в этом сезоне пока не проиграла ни матча.

Елена Веснина (16) встретится с Онс Жабер из Туниса, Наталья Вихлянцева – с украинкой Лесей Цуренко, а Екатерина Александрова – со словенкой Полоной Герцог.

Екатерина Макарова (31) стартует матчем против румынки Ирины Бегу, а Анастасия Павлюченкова (15) – против украинки Катерины Козловой. Дарья Касаткина (22) и Маргарита Гаспарян в первом круге встретятся с теннисистками, прошедшими квалификацию.

Симона Халеп (1) сыграет с австралийкой Дестани Айявой, Каролин Возняцки (2) – с румынкой Михаэлой Бузарнеску, Гарбинье Мугуруса (3) – с француженкой Джессикой Понше, а Элина Свитолина (4) – с квалифаером.

Винус Уильямс (5) начнет турнир матчем с Белиндой Бенчич из Швейцарии, Каролина Плишкова (6) – с Вероникой Сепеде Ройг, Елена Остапенко (7) – с итальянкой Франческой Скьявоне, а Каролин Гарсия (8) встретится с Кариной Виттхефт.

Полностью сетку смотрите здесь.