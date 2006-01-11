Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Australian Open. Шарапова в первом круге сыграет с Марией, Винус Уильямс – с Бенчич

    Теги Мария Шарапова Елена Веснина Australian Open Анастасия Павлюченкова WTA Екатерина Макарова Симона Халеп Каролин Возняцки Каролина Плишкова Элина Свитолина Гарбинье Мугуруса Дарья Касаткина Екатерина Александрова

    Стала известна женская сетка первого в сезоне турнира «Большого шлема» – Australian Open. В основной сетке сыграет 8 россиянок.

    Мария Шарапова в первом круге встретится с немкой Татьяной Марией. Во втором круге она может сыграть с Анастасией Севастовой (14), которая обыграла ее на US Open. А в третьем круге Шарапова может выйти на немку Анжелик Кербер (21), которая в этом сезоне пока не проиграла ни матча.

    Елена Веснина (16) встретится с Онс Жабер из Туниса, Наталья Вихлянцева – с украинкой Лесей Цуренко, а Екатерина Александрова – со словенкой Полоной Герцог.

    Екатерина Макарова (31) стартует матчем против румынки Ирины Бегу, а Анастасия Павлюченкова (15) – против украинки Катерины Козловой. Дарья Касаткина (22) и Маргарита Гаспарян в первом круге встретятся с теннисистками, прошедшими квалификацию.

    Симона Халеп (1) сыграет с австралийкой Дестани Айявой, Каролин Возняцки (2) – с румынкой Михаэлой Бузарнеску, Гарбинье Мугуруса (3) – с француженкой Джессикой Понше, а Элина Свитолина (4) – с квалифаером.

    Винус Уильямс (5) начнет турнир матчем с Белиндой Бенчич из Швейцарии, Каролина Плишкова (6) – с Вероникой Сепеде Ройг, Елена Остапенко (7) – с итальянкой Франческой Скьявоне, а Каролин Гарсия (8) встретится с Кариной Виттхефт.

    Полностью сетку смотрите здесь.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться