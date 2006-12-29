Джокович, вероятно, не вернется на корт в ближайшее время

Экс-первая ракетка мира снялся с выставочного турнира в Абу-Даби.

Причиной отказа 30-летнего серба стала боль в правом локте, из-за травмы которого он не играл после .

«Мне очень жаль сниматься с турнира. К сожалению, последние несколько дней у меня болит локоть, и мои врачи после обследования посоветовали мне не рисковать и отказаться от выступления, чтобы продолжить лечение.

Я очень расстроен, потому что очень хотел вернуться на корт. Я с большой радостью тренировался и готовился к сезону, и турнир в Абу-Даби – часть этой подготовки, которую я всегда провожу с удовольствием. Теперь мне нужно принять сложившуюся ситуацию и ждать результатов процедур, чтобы снова начать играть. Это может отложить мое возвращение в тур. Окончательное решение мы примем в ближайшие дни».

Добавим, в Абу-Даби Джоковича заменит , который также готовится вернуться после травмы и первоначально планировал на турнире только тренироваться.