Американский астронавт планирует сыграть в теннис в космосе. Возможно, с русским

Весной-2018 американский астронавт Эндрю Джей Фьюстел планирует сыграть в теннис в космосе в рамках проекта Ассоциации тенниса США (USTA) по популяризации спорта Net Generation.

9 марта Фьюстел, его соотечественник Рики Арнольд и Олег Артемьев из России на полгода отправятся на Международную космическую станцию в составе «Экспедиции 55».

Фьюстел – теннисный фанат, доктор геологических наук и астронавт NASA с 2000 года. Провел в космосе 29 дней и более 42 часов – в открытом.

«Экспедиция 55» станет для Фьюстела третьим полетом в космос. Для теннисного матча USTA предоставит ему две мини-ракетки и мячи. Кто станет его соперником, пока неизвестно.

«Вы, ребята, этого еще знаете, но, возможно, мы с вами поиграем в теннис в космосе», – сказал Фьюстел Арнольду и Артемьеву на этой неделе на пресс-конференции в NASA.