Федерер стал «жестом года» в Швейцарии. Его символ – бандана

Чемпион Australian Open и «Уимблдона» Роджер Федерер стал «жестом года» по версии Федерации глухих Швейцарии, поскольку в 2017-м году «был у всех на руках».

На языке жестов знаменитости обозначаются символически – какой-то из своих отличительных визуальных характеристик. Символ 19-кратного чемпиона «Шлемов» – бандана, которая изображается завязыванием узла на затылке (на видео ниже).

Звание присуждается во второй раз – в прошлом году его получил президент США Дональд Трамп, которого изображают через его прическу.

Сообщается, что Федерер с большим энтузиазмом отреагировал на присуждение ему звания и пригласил представителей Федерации на встречу, где «весело и ловко» научился представляться на языке жестов.