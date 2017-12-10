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    Федерер стал «жестом года» в Швейцарии. Его символ – бандана

    Теги Роджер Федерер видео болельщики

    Чемпион Australian Open и «Уимблдона» Роджер Федерер стал «жестом года» по версии Федерации глухих Швейцарии, поскольку в 2017-м году «был у всех на руках».

    На языке жестов знаменитости обозначаются символически – какой-то из своих отличительных визуальных характеристик. Символ 19-кратного чемпиона «Шлемов» – бандана, которая изображается завязыванием узла на затылке (на видео ниже). 

    Звание присуждается во второй раз – в прошлом году его получил президент США Дональд Трамп, которого изображают через его прическу.

    Сообщается, что Федерер с большим энтузиазмом отреагировал на присуждение ему звания и пригласил представителей Федерации на встречу, где «весело и ловко» научился представляться на языке жестов.

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