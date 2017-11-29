Роджер Федерер: «Когда стал первой ракеткой мира в 2004 году, то даже подумывал уйти из тенниса»

19-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал о том, как прогрессировал с психологическом плане.

«Было время, когда я швырял ракетки в 16 лет, и меня за это даже выгоняли с корта. В 17 мои родные решили, что мне нужно пойти к психологу, потому что я очень злился на корте. С этого момента я постоянно прогрессировал. Каждый раз, когда я испытываю давление, я думаю о той работе, которую проделал.

Когда я стал первой ракеткой мира в 2004 году, я даже подумывал уйти. Я добился всего, чего хотел. Но я сказал себе, что могу продолжить играть, потому что мне больше не нужно ничего доказывать. Все, чего я потом добился, стало бонусом.

Мне говорят, что я слишком много плачу после важных побед и поражений. Некоторые даже не улыбаются после побед, а другие улыбаются неделями. Я же просто позволяю себе плакать.

Я плачу, потому что вспоминаю тренера, который говорил, что я ничего не добьюсь. В эти моменты я думаю о том, чем пожертвовал. Но вообще мне нужно благодарить этого человека, потому что он меня мотивировал – особенно в первые годы карьеры».