Роджер Федерер: «Если на «Шлемах» будет 16 сеяных, то сетка будет более непредсказуемой»

19-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер прокомментировал то, что с 2019 года на «Шлемах» посев сократят с 32 до 16 человек.

«Мне кажется, в этом есть что-то интригующее. Я вижу проблемы в том, что в посеве 32 человека. И так на «Мастерсах» восемь человек обычно начинают со второго круга, так что им предоставляют лесенку, которая облегчают жизнь. И мне кажется, что этих лесенок слишком много, и когда ты попадаешь на вершину, оттуда очень трудно выпасть и туда трудно забраться.

Мне кажется, что посев из 16 человек – это интересно, потому что сетка будет более непредсказуемой, на первой неделе будет больше интересных матчей. Потому что уже какое-то время топ-игроки проходят первую неделю без особых проблем.

И я думаю, что топ-игрокам не очень хочется играть с 17-й, 19-й или 21-й первой ракеткой мира».