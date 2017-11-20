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    Димитров второй раз в сезоне выиграл крупнейший титул в карьере

    Теги Николай Давыденко рейтинги ATP Григор Димитров Алекс Корретха Давид Гоффен ATP Finals статистика

    Полуфиналист Australian Open Григор Димитров, в финале итогового турнира ATP обыгравший чемпиона двух турниров сезона Давида Гоффена 7:5, 4:6, 6:3, выиграл восьмой и крупнейший титул в карьере.

    26-летний болгарин, ранее в этом сезоне в Цинциннати впервые победивший на «Мастерсе», за год выиграл половину всех своих титулов после того, как за два предыдущих не выиграл ни одного. Он стал первым чемпионом-дебютантом ATP Finals после присутстсвовавшего на матче Алекса Корретхи в 1998-м.

    В финале итогового турнира впервые за его 47-летнюю историю сыграли два игрока, никогда не доходившие до финала «Шлема». Димитров стал первым теннисистом не из Большой четверки, победившим на ATP Finals, после Николая Давыденко в 2009-м.

    Димитров, кроме Цинциннати и Лондона победивший также в Брисбене и Софии, стал единственным игроком, выигравшим матчи в первый и последний день сезона ATP. В Брисбене он обыграл трех игроков Топ-10, в Лондоне – пятерых, а за десять месяцев между ними проиграл им все пять встреч.

    В завтрашнем рейтинге Димитров впервые войдет в Топ-3.

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