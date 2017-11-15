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    Федерер заработал больше всех призовых в индивидуальных видах спорта. Он обошел Тайгера Вудса

    Теги Роджер Федерер ATP Тайгер Вудс призовые

    Роджер Федерер выиграл второй матч на итоговом турнире АТР в Лондоне и увеличил сумму заработанных за карьеру призовых.

    За время выступлений на корте швейцарец заработал 110 235 682 долларов.

    Федерер обошел американского гольфиста Тайгера Вудса (110 061 012 долларов) и стал лидером по заработанным призовым во всех индивидуальных видах спорта.

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