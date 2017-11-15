Федерер заработал больше всех призовых в индивидуальных видах спорта. Он обошел Тайгера Вудса

Роджер Федерер выиграл второй матч на итоговом турнире АТР в Лондоне и увеличил сумму заработанных за карьеру призовых.

За время выступлений на корте швейцарец заработал 110 235 682 долларов.

Федерер обошел американского гольфиста (110 061 012 долларов) и стал лидером по заработанным призовым во всех индивидуальных видах спорта.