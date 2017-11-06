Рейтинг ATP. Джокович выпал из Топ-10, Маррей – из Топ-15
В рейтинге ATP, завершающем регулярный сезон, половина игроков Топ-10 заняли рекордные для себя позиции после того, как сгорели очки за прошлогодний итоговый турнир: это Саша Зверев (3), Доминик Тим (5), Григор Димитров (6), Давид Гоффен (8) и чемпион Парижа Джек Сок (9).
Финалист прошлогоднего итогового Новак Джокович впервые за десять лет выпал из Топ-10, чемпион Энди Маррей впервые за девять – из Топ-15, полуфиналист Милош Раонич впервые за пять – из Топ-20.
Финалист парижского «Мастерса» Филип Краинович более чем вдвое улучшил свой рейтинговый рекорд и стал 33-й ракеткой мира, а полуфиналист Жюльен Беннето приблизился к возвращению в Топ-50.
Emirates ATP Rankings
Положение на 6 ноября 2017
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|10645
|2 (2)
|Роджер Федерер (Швейцария)
|9005
|3 (4)
|Александр Зверев (Германия)
|4410
|4 (6)
|Доминик Тим (Австрия)
|3815
|5 (5)
|Марин Чилич (Хорватия)
|3805
|6 (8)
|Григор Димитров (Болгария)
|3650
|7 (9)
|Стэн Вавринка (Швейцария)
|3150
|8 (10)
|Давид Гоффен (Бельгия)
|2975
|9 (22)
|Джек Сок (США)
|2765
|10 (11)
|Пабло Каррено-Буста (Испания)
|2615
|11 (17)
|Хуан Мартин дель Потро (Аргентина)
|2595
|12 (7)
|Новак Джокович (Сербия)
|2585
|13 (13)
|Сэм Куэрри (США)
|2535
|14 (16)
|Кевин Андерсон (ЮАР)
|2480
|15 (15)
|Жо-Вильфред Тсонга (Франция)
|2320
|16 (3)
|Энди Маррей (Великобритания)
|2290
|17 (14)
|Джон Изнер (США)
|2265
|18 (18)
|Люка Пуй (Франция)
|2235
|19 (19)
|Томаш Бердых (Чехия)
|2095
|20 (23)
|Роберто Баутиста-Агут (Испания)
|2015
|24 (12)
|Милош Раонич (Канада)
|1795
|33 (77)
|Филип Краинович (Сербия)
|1298
|37 (35)
|Андрей Рублев (Россия)
|1288
|45 (44)
|Карен Хачанов (Россия)
|1030
|52 (83)
|Жюльен Беннето (Франция)
|959
|65 (63)
|Даниил Медведев (Россия)
|772
|71 (76)
|Евгений Донской (Россия)
|706
|83 (87)
|Михаил Южный (Россия)
|633
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