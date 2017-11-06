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    Рейтинг ATP. Джокович выпал из Топ-10, Маррей – из Топ-15

    Теги Новак Джокович Энди Маррей рейтинги ATP Григор Димитров Давид Гоффен Милош Раонич Джек Сок Доминик Тим Александр Зверев

    В рейтинге ATP, завершающем регулярный сезон, половина игроков Топ-10 заняли рекордные для себя позиции после того, как сгорели очки за прошлогодний итоговый турнир: это Саша Зверев (3), Доминик Тим (5), Григор Димитров (6), Давид Гоффен (8) и чемпион Парижа Джек Сок (9).

    Финалист прошлогоднего итогового Новак Джокович впервые за десять лет выпал из Топ-10, чемпион Энди Маррей впервые за девять – из Топ-15, полуфиналист Милош Раонич впервые за пять – из Топ-20.

    Финалист парижского «Мастерса» Филип Краинович более чем вдвое улучшил свой рейтинговый рекорд и стал 33-й ракеткой мира, а полуфиналист Жюльен Беннето приблизился к возвращению в Топ-50.

    Emirates ATP Rankings

    Положение на 6 ноября 2017

    Место Теннисист (страна) Очки
    1 (1) Рафаэль Надаль (Испания) 10645
    2 (2) Роджер Федерер (Швейцария) 9005
    3 (4) Александр Зверев (Германия) 4410
    4 (6) Доминик Тим (Австрия) 3815
    5 (5) Марин Чилич (Хорватия) 3805
    6 (8) Григор Димитров (Болгария) 3650
    7 (9) Стэн Вавринка (Швейцария) 3150
    8 (10) Давид Гоффен (Бельгия) 2975
    9 (22) Джек Сок (США) 2765
    10 (11) Пабло Каррено-Буста (Испания) 2615
    11 (17) Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) 2595
    12 (7) Новак Джокович (Сербия) 2585
    13 (13) Сэм Куэрри (США) 2535
    14 (16) Кевин Андерсон (ЮАР) 2480
    15 (15) Жо-Вильфред Тсонга (Франция) 2320
    16 (3) Энди Маррей (Великобритания) 2290
    17 (14) Джон Изнер (США) 2265
    18 (18) Люка Пуй (Франция) 2235
    19 (19) Томаш Бердых (Чехия) 2095
    20 (23) Роберто Баутиста-Агут (Испания) 2015
    24 (12) Милош Раонич (Канада) 1795
    33 (77) Филип Краинович (Сербия) 1298
    37 (35) Андрей Рублев (Россия) 1288
    45 (44) Карен Хачанов (Россия) 1030
    52 (83) Жюльен Беннето (Франция) 959
    65 (63) Даниил Медведев (Россия) 772
    71 (76) Евгений Донской (Россия) 706
    83 (87) Михаил Южный (Россия) 633

     

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