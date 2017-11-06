Рейтинг ATP. Джокович выпал из Топ-10, Маррей – из Топ-15

В рейтинге ATP, завершающем регулярный сезон, половина игроков Топ-10 заняли рекордные для себя позиции после того, как сгорели очки за прошлогодний итоговый турнир: это Саша Зверев (3), Доминик Тим (5), Григор Димитров (6), Давид Гоффен (8) и чемпион Парижа Джек Сок (9).

Финалист прошлогоднего итогового Новак Джокович впервые за десять лет выпал из Топ-10, чемпион Энди Маррей впервые за девять – из Топ-15, полуфиналист Милош Раонич впервые за пять – из Топ-20.

Финалист парижского «Мастерса» Филип Краинович более чем вдвое улучшил свой рейтинговый рекорд и стал 33-й ракеткой мира, а полуфиналист Жюльен Беннето приблизился к возвращению в Топ-50.

Emirates ATP Rankings

Положение на 6 ноября 2017

