Париж (ATP). Сок играет с Беннето, Краинович вышел в финал
Никто из полуфиналистов «Мастерса» в Париже никогда не побеждал на турнире такого уровня, а двое: Жюльен Беннето и Филип Краинович, – могут выиграть первый титул.
Rolex Paris Masters
Париж, Франция
30 октября – 5 ноября 2017
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 4 507 375 евро
Крытые корты, хард
Полуфинал
- Дата проведения
- 4 ноября, 15.11
- Дата проведения
- 4 ноября, 18.03
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