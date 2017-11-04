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    Париж (ATP). Сок играет с Беннето, Краинович вышел в финал

    Теги Жюльен Беннето результаты ATP Джон Изнер Филип Краинович Rolex Paris Masters Джек Сок

    Никто из полуфиналистов «Мастерса» в Париже никогда не побеждал на турнире такого уровня, а двое: Жюльен Беннето и Филип Краинович, – могут выиграть первый титул.

    Rolex Paris Masters

    Париж, Франция

    30 октября – 5 ноября 2017

    ATP World Tour Masters 1000

    Призовой фонд – 4 507 375 евро

    Крытые корты, хард

    Полуфинал

    Филип Краинович (Сербия) Джон Изнер (США)
    6:46:77:6
    Дата проведения
    4 ноября, 15.11
    Онлайн матча

     

    Жюльен Беннето (Франция) Джек Сок (США)
    0:0
    Дата проведения
    4 ноября, 18.03
    Онлайн матча

     

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