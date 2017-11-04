Париж (ATP). Сок играет с Беннето, Краинович вышел в финал

Никто из полуфиналистов «Мастерса» в Париже никогда не побеждал на турнире такого уровня, а двое: Жюльен Беннето и Филип Краинович, – могут выиграть первый титул.

Rolex Paris Masters

Париж, Франция

30 октября – 5 ноября 2017

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 4 507 375 евро

Крытые корты, хард

Полуфинал