Париж (АТР). 1/4 финала. Чилич играет с Беннето, дель Потро проиграл Изнеру, Надаль снялся

В четвертьфинале «Мастерса» в Париже Хуан Мартин дель Потро проиграл Джону Изнеру и потерял возможность квалифицироваться на итоговый турнир АТР.

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль снялся с турнира из-за травмы колена.

Rolex Paris Masters

Париж, Франция

30 октября – 5 ноября 2017

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 4 507 375 евро

Крытые корты, хард

Третий круг