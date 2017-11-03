Париж (АТР). 1/4 финала. Чилич играет с Беннето, дель Потро проиграл Изнеру, Надаль снялся
В четвертьфинале «Мастерса» в Париже Хуан Мартин дель Потро проиграл Джону Изнеру и потерял возможность квалифицироваться на итоговый турнир АТР.
Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль снялся с турнира из-за травмы колена.
Rolex Paris Masters
Париж, Франция
30 октября – 5 ноября 2017
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 4 507 375 евро
Крытые корты, хард
Третий круг
- Дата проведения
- 3 ноября, 16.30
- Дата проведения
- 3 ноября, 15.14
- Дата проведения
- 3 ноября, 20.46
- Дата проведения
- 3 ноября, 22.00
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