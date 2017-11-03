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    Париж (АТР). 1/4 финала. Чилич играет с Беннето, дель Потро проиграл Изнеру, Надаль снялся

    Теги результаты ATP Rolex Paris Masters

    В четвертьфинале «Мастерса» в Париже Хуан Мартин дель Потро проиграл Джону Изнеру и потерял возможность квалифицироваться на итоговый турнир АТР.

    Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль снялся с турнира из-за травмы колена.

    Rolex Paris Masters

    Париж, Франция

    30 октября – 5 ноября 2017

    ATP World Tour Masters 1000

    Призовой фонд – 4 507 375 евро

    Крытые корты, хард

    Третий круг

    Рафаэль Надаль (Испания) Филип Краинович (Сербия)
    0:0
    Дата проведения
    3 ноября, 16.30
    Онлайн матча

     

    Джон Изнер (США) Хуан Мартин дель Потро (Аргентина)
    6:46:76:4
    Дата проведения
    3 ноября, 15.14
    Онлайн матча

     

    Жюльен Беннето (Франция) Марин Чилич (Хорватия)
    0:0
    Дата проведения
    3 ноября, 20.46
    Онлайн матча

     

    Фернандо Вердаско (Испания) Джек Сок (США)
    Дата проведения
    3 ноября, 22.00
    Онлайн матча

     

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