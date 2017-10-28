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    Халеп завершит сезон первой ракеткой мира

    Теги рейтинги WTA Симона Халеп Каролина Плишкова WTA Finals статистика

    После поражения Каролины Плишковой в полуфинале итогового турнира WTA в Сингапуре Симоне Халеп гарантировано звание первой ракетки мира по итогам сезона.

    26-летняя румынка, впервые возглавившая рейтинг три недели назад, станет 13-й теннисисткой, которой удалось завершить сезон на вершине мирового рейтинга, и седьмой действующей после Мартины Хингис, Серены Уильямс, Елены Янкович, Каролин Возняцки, Виктории Азаренко и Анжелик Кербер.

    В этом сезоне Халеп выиграла свой 15-й титул в Мадриде и сыграла во втором финале «Шлема» на «Ролан Гаррос».

    Она стала пятой первой ракеткой мира по ходу этого сезона после Кербер, Уильямс, Плишковой и Гарбинье Мугурусы и единственной, кто в этом качестве больше матчей проиграл, чем выиграл.

    Симона Халеп все же стала первой ракеткой мира. У нее тоже нет «Шлема»

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