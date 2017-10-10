Светлана Кузнецова: «В индивидуальном спорте нужно быть сукой. Я не могу такой быть»

Первая ракетка России Светлана Кузнецова, которая на следующей неделе сыграет на Кубке Кремля, ответила на вопросы «Сноба».

О выборе между теннисом или жизнью

«У меня был молодой человек, он мне намекал, что надо выбрать между ним и профессиональным спортом. Я понимаю, что мало кто будет ждать девушку, восемь месяцев в году летающую по всему миру. На тот момент выбор был очевиден».

О сезоне-2007, когда была второй ракеткой мира

«С возрастом происходит переоценка. То, что я сейчас в десятке лучших игроков планеты, я ценю больше, чем второе место тогда. Когда тебе 19 лет и ты выигрываешь US Open, ты не осознаешь, что случилось. Мне один из тренеров говорил: «Свет, это на всю жизнь, это будет всегда с тобой!» А я думала: ну турнир, ну большой. Что дальше-то?»

О (не)желании быть первой

«У меня никогда не было цели выиграть «Большой шлем», стать первой ракеткой мира. Сколько я ни занималась с психологами – это не работает. Я просто люблю играть. Когда я себя гружу, я начинаю играть хуже.

Я вообще не индивидуалист. Я командный игрок. Я могла бы отлично играть в футбол. Они все вместе ездят, им как-то весело. А все время одной – не мое. Для индивидуального спорта ты должна быть такой стервой. Сукой. Мне просто повезло, что у меня отличная команда тренеров и менеджеров.

Я не могу такой быть. Я кому-нибудь что-то плохое скажу, а потом парюсь целый день. Конечно, я хочу выигрывать. Смотрю на девочек, которые выиграли, и думаю: я тоже могу там быть. Но если я начинаю зацикливаться, то не очень выходит играть. Девочкам, которые стервы, проще в этом спорте».

О нетеннисных желаниях

«Я бы хотела пойти в школу танцев. На гитаре играть. Может быть, на дизайнера поучиться. Пойти на курсы агрессивного вождения.

Все мечтаю подраться с кем-то. Не получается. Один раз на концерте Земфиры уже готова была. Нашла девушку своего сложения. Она меня пихнула, борзо очень говорила. Мне захотелось поставить ее на место. Уже замахивалась. Одна из подружек подбежала и сама ее ударила. Сказала: тебе драться нельзя, пошли отсюда.

Я хочу семью. Если встречу человека, с которым буду готова это сделать, пожертвую очень многим. Я готова сделать семью своим главным приоритетом».