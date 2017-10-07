Джастин Гэтлин – Марии Шараповой: «Не переживай по поводу хейтеров и критиков»

Чемпион мира в беге на 100 метров Джастин Гэтлин, пропустивший пять лет в ходе двух допинговых дисквалификаций, дал совет Марии Шараповой, которая возвращается в теннис после 15-месячной дисквалификации за мельдоний.

«Я бы посоветовал ей всегда верить в себя. Если ты выходишь на корт с желанием показать свой максимум и быть чистой спортсменкой, то делай это. Не переживай по поводу хейтеров и критиков. Лучше используй это как источник мотивации, который позволит стать сильнее и лучше.

Все равно будут люди, которым ты не нравишься, которым ты не нравилась еще до этой ситуации, так что не надо давать им топливо. Просто помни, кто ты, придерживайся своих принципов, выходи на корт, выиграй следующий «Большой шлем» и продолжай подталкивать других к прогрессу», – сказал легкоатлет.

Он всю жизнь преследовал Болта

7 главных поражений Болта. Из них два – от Гэтлина