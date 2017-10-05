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    Книга Шараповой заняла второе место в ежемесячном списке спортивных бестселлеров New York Times

    Теги Мария Шарапова бизнес WTA

    Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова прокомментировала успехи своей книги.

    «Это круто! Пару недель назад «Неудержимая» попала на седьмое место в списке бестселлеров New York Times!!! А на этой неделе она заняла второе место в ежемесячном списке спортивных бестселлеров.

    Все это благодаря ВАМ! Все это возможно только благодаря моим поклонникам со всего света (на этой неделе в Пекине я видела так много болельщиков с моей книгой).

    Меня никогда не мотивировали списки и рейтинги, но я очень рада видеть свою книгу в этом конкретном списке! Спасибо, спасибо, спасибо!!!».

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