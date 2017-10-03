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    Эванс дисквалифицирован на год за кокаин

    Теги ATP ITF Дэн Эванс

    Британец Дэн Эванс, в допинг-пробе которого был обнаружен кокаин, дисквалифицирован на год. Дисквалификация начинается с 24 апреля 2017 года и закончится 23 апреля 2018 года.

    Эванс рассказал, что принимал кокаин во внесоревновательный период, а остатки положил в карман сумки. В том же кармане он хранил разрешенные таблетки, которые принимал с 20 по 24 апреля. Таким образом он объяснил то, как кокаин попадал в его орагнизм в период соревнований. Эксперт ITF согласился с этим объяснением.

    Британский теннисист попался на кокаине. Главное

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