Эванс дисквалифицирован на год за кокаин

Британец Дэн Эванс, в допинг-пробе которого был обнаружен кокаин, дисквалифицирован на год. Дисквалификация начинается с 24 апреля 2017 года и закончится 23 апреля 2018 года.

Эванс рассказал, что принимал кокаин во внесоревновательный период, а остатки положил в карман сумки. В том же кармане он хранил разрешенные таблетки, которые принимал с 20 по 24 апреля. Таким образом он объяснил то, как кокаин попадал в его орагнизм в период соревнований. Эксперт ITF согласился с этим объяснением.

Британский теннисист попался на кокаине. Главное