Рафаэль Надаль о референдуме о независимости Каталонии: «Мне хочется плакать»

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал прошедший референдум о независимости Каталонии.

«Лично мне хочется плакать, когда я вижу в такие вещи в стране, где мы всегда жили вместе и были примером для всего мира. Мне кажется, что образ Испании изменился и стал отрицательным. Я очень удивлен и расстроен тем, что в обществе царят радикальные настроения – не только среди каталонцев.

Сейчас нужно стараться наладить диалог и достичь соглашения между конфликтующими сторонами. Ведь в итоге мы все равно будем еще долго жить вместе.

Сейчас не нужно искать виновных, хотя они и есть. Некоторые люди пытались манипулировать информацией, и это создало хаос, который недопустим в наше время. Я очень расстроен».