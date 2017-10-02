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    Рафаэль Надаль о референдуме о независимости Каталонии: «Мне хочется плакать»

    Теги Рафаэль Надаль

    Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал прошедший референдум о независимости Каталонии.

    «Лично мне хочется плакать, когда я вижу в такие вещи в стране, где мы всегда жили вместе и были примером для всего мира. Мне кажется, что образ Испании изменился и стал отрицательным. Я очень удивлен и расстроен тем, что в обществе царят радикальные настроения – не только среди каталонцев.

    Сейчас нужно стараться наладить диалог и достичь соглашения между конфликтующими сторонами. Ведь в итоге мы все равно будем еще долго жить вместе. 

    Сейчас не нужно искать виновных, хотя они и есть. Некоторые люди пытались манипулировать информацией, и это создало хаос, который недопустим в наше время. Я очень расстроен».

     

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