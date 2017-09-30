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    Касаткина рассталась с тренером

    Теги WTA Дарья Касаткина

    20-летняя россиянка Дарья Касаткина рассталась с тренером Владимиром Платеником.

    Со словаком Касаткина работала с октября 2014 года и под его руководством дошла до третьего круга на всех «Больших шлемах» (и до четвертого – на US Open-2017), выиграла свой первый титул WTA и вошла в Топ-30.

    Сообщается, что Касаткина продолжит тренироваться в академии Empire, в которой работает Платеник. Он же, в свою очередь, сосредоточится на работе с молодыми игроками из Словакии.

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