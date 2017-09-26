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    Касаткина во второй раз в сезоне и карьере обыграла теннисистку Топ-5

    Теги WTA Симона Халеп Дарья Касаткина Wuhan Open

    31-я ракетка мира Дарья Касаткина, во втором круге «Премьера» в Ухане разгромившая Симону Халеп (2) 6:2, 6:1, в третий раз в сезоне и карьере обыграла соперницу из Топ-5 (до этого дважды – Анжелик Кербер).

    Финалистка «Ролан Гаррос» Халеп, проводившая свой первый матч после поражения в первом круге US Open от Марии Шараповой, имела шанс по итогам турнира стать первой ракеткой мира.

    25-летняя румынка сделала брейк в первом гейме матча, но после этого до конца сета потеряла все четыре свои подачи. Во втором сете 20-летняя уроженка Тольятти сделала брейк при счете 2:1 и после этого выиграла все оставшиеся геймы в матче.

    За матч, продолжавшийся 72 минуты, теннисистки выполнили по 13 ударов навылет, при этом Касаткина ошиблась 18 раз, а Халеп – 21. Всего теннисистки выиграли 70 и 47 очков соответственно.

    За выход в четвертьфинал Касаткина сыграет с соотечественницей Екатериной Макаровой.

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