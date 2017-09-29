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    Пекин (WTA). Шарапова в первом круге сыграет с Севастовой, которой проиграла на US Open

    Теги результаты WTA China Open

    Прошла жеребьевка турнира в Пекине, который пройдет на следующей неделе. В основной сетке сыграют семь россиянок.

    Мария Шарапова в первом круге встретится с Анастасией Севастовой (18), которой проиграла на US Open.

    Светлана Кузнецова (7), Екатерина Макарова и Елена Веснина в первом раунде сыграют с теннисистками, прошедшими квалификацию.

    Дарья Касаткина и Наталья Вихлянцева в первом круге сыграют друг с другом а Анастасия Павлюченкова встретится с Лорин Дэвис.

    Полностью сетку смотрите здесь.

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