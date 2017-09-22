Санкт-Петербург (АТР). Фоньини, Баутиста-Агут вышли в 1/2 финала, Тсонга выбыл

В четвертьфинале турнира в Петербурге сыграют пять сеяных теннисистов.

St. Petersburg Open

Санкт-Петербург, Россия

18 – 24 сентября 2017

ATP World Tour 250

Призовой фонд – 1 000 000 долларов

Крытые корты, хард

Четвертьфинал

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 1) – Виктор Троицки (Сербия, 7) – 6:1, 6:2

Фабио Фоньини (Италия, 3) – Ричардас Беранкис (Литва) – 6:3, 6:0

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Лиам Броди (Великобритания) – 6:3, 2:6, 6:4

Ян-Леннард Штруфф (Германия, 8) – Жо-Вильфред Тсонга (Франция, 2) – 3:6, 6:3, 6:2