Санкт-Петербург (АТР). Фоньини, Баутиста-Агут вышли в 1/2 финала, Тсонга выбыл
В четвертьфинале турнира в Петербурге сыграют пять сеяных теннисистов.
St. Petersburg Open
Санкт-Петербург, Россия
18 – 24 сентября 2017
ATP World Tour 250
Призовой фонд – 1 000 000 долларов
Крытые корты, хард
Четвертьфинал
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 1) – Виктор Троицки (Сербия, 7) – 6:1, 6:2
Фабио Фоньини (Италия, 3) – Ричардас Беранкис (Литва) – 6:3, 6:0
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Лиам Броди (Великобритания) – 6:3, 2:6, 6:4
Ян-Леннард Штруфф (Германия, 8) – Жо-Вильфред Тсонга (Франция, 2) – 3:6, 6:3, 6:2
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