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    Санкт-Петербург (АТР). Фоньини, Баутиста-Агут вышли в 1/2 финала, Тсонга выбыл

    Теги результаты ATP St. Petersburg Open

    В четвертьфинале турнира в Петербурге сыграют пять сеяных теннисистов.

    St. Petersburg Open

    Санкт-Петербург, Россия

    18 – 24 сентября 2017

    ATP World Tour 250

    Призовой фонд – 1 000 000 долларов

    Крытые корты, хард

    Четвертьфинал

    Роберто Баутиста-Агут (Испания, 1) – Виктор Троицки (Сербия, 7) – 6:1, 6:2

    Фабио Фоньини (Италия, 3)  – Ричардас Беранкис (Литва) – 6:3, 6:0

    Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Лиам Броди (Великобритания) – 6:3, 2:6, 6:4

    Ян-Леннард Штруфф (Германия, 8) – Жо-Вильфред Тсонга (Франция, 2) – 3:6, 6:3, 6:2

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