Токио (WTA). Павлюченкова вышла в 1/2 финала, Плишкова играет с Кербер
Первой полуфиналисткой турнира в Токио стала Анастасия Павлюченкова.
Toray Pan Pacific Open
Токио, Япония
18 – 24 сентября 2017
Premier
Призовой фонд – 890 100 долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
Гарбинье Мугуруса (Испания, 1) – Каролин Гарсия (Франция, 9)
Каролин Возняцки (Дания, 3) – Доминика Цибулкова (Словакия, 5)
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Барбара Стрыцова (Чехия) – 5:7, 6:3, 6:1
Анжелик Кербер (Германия, 7) – Каролина Плишкова (Чехия, 2)
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.