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    Токио (WTA). Павлюченкова вышла в 1/2 финала, Плишкова играет с Кербер

    Теги результаты WTA Toray Pan Pacific Open

    Первой полуфиналисткой турнира в Токио стала Анастасия Павлюченкова.

    Toray Pan Pacific Open

    Токио, Япония

    18 – 24 сентября 2017

    Premier

    Призовой фонд – 890 100 долларов

    Открытые корты, хард

    Четвертьфинал

    Гарбинье Мугуруса (Испания, 1) – Каролин Гарсия (Франция, 9)

    Каролин Возняцки (Дания, 3) – Доминика Цибулкова (Словакия, 5)

    Анастасия Павлюченкова (Россия) – Барбара Стрыцова (Чехия) – 5:7, 6:3, 6:1

    Анжелик Кербер (Германия, 7) – Каролина Плишкова (Чехия, 2)

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