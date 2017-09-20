Токио (WTA). Павлюченкова вышла в 1/4 финала
Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Токио.
Toray Pan Pacific Open
Токио, Япония
18 – 24 сентября 2017
Premier
Призовой фонд – 890 100 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
Гарбинье Мугуруса (Испания, 1) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико)
Куруми Нара (Япония) – Каролин Гарсия (Франция, 9)
Каролин Возняцки (Дания, 3) – Шелби Роджерс (США)
Катерина Синякова (Чехия) – Доминика Цибулкова (Словакия, 5)
Анастасия Павлюченкова (Россия) - Ван Цян (Китай) – 6:4, 4:6, 6:2
Барбара Стрыцова (Чехия) – Йоханна Конта (Великобритания, 4)
Анжелик Кербер (Германия, 7) – Дарья Касаткина (Россия)
Магда Линетт (Польша) – Каролина Плишкова (Чехия, 2)
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