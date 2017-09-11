Рафаэль Надаль: «Давайте оценивать соперничество с Федерером, когда мы завершим карьеры»

Победитель US Open-2017 испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свое соперничество с Роджером Федерером.

- Одним из удивительных событий этого года стало то, что ваше соперничество с Роджером снова стало серьезным делом, и вы снова близки по количеству «Больших шлемов». Прокомментируйте, насколько для вас важно это соперничество в целом и борьба за первое место по количеству «Шлемов».

– Я никогда об этом особо не задумывался. Я просто делаю свою работу, он делает свою. Давайте посмотрим, когда мы завершим карьеры.

Конечно, если бы в этом году я выиграл два «Больших шлема», а он – ни одного, то мы были бы близки. Но он выиграл, так что у него теперь 19. У меня 16, и три «Шлема» – это большая разница.

Но я не очень много думаю о подобных вещах. Я просто делаю свою работу. Я очень рад тому, что со мной происходит, что я снова выиграл этот титул. Для меня очень важно снова выиграть на харде. Это очень хорошо. Я здоров, так что все возможно. С травмами все кажется невозможным. Но когда я здоров, нормально тренируюсь и играю, то все меняется.

Мне уже 31 год, а не 25, но я по-прежнему люблю игру. Я все еще хочу бороться, все еще нервничаю каждый раз, когда выхожу на корт. Пока так происходит, я буду играть. Когда я перестану нервничать, когда любовь к игре исчезнет, тогда я займусь чем-нибудь другим.

Роджер – молодец, он проводит великолепный сезон, и я тоже молодец, тоже провожу отличный сезон. Посмотрим, чем все закончится. В теннисе ведь есть не только «Большие шлемы», так что впереди еще будут турниры, и я с радостью жду финальный отрезок сезона.

- Это значит, что соперничество для вас не так важно, как многим кажется?

– Конечно, это очень важное соперничество для нашего спорта. Оно привлекло много людей, и мне кажется, что из-за того, что у нас разные стили, разный характер, и что мы боремся так долго, это соперничество полезно для тенниса. И мы создаем положительный образ, потому что у нас очень уважительные и дружелюбные отношения.

Я очень рад, что я часть этого соперничества, но в то же время против Новака я провел еще больше матчей, и они тоже были важными.

У меня в карьере есть несколько разных соперничеств. Я рад, что в них участвую. Я играю в эпоху, в которую три человека выиграли 19, 16 и 12 «Шлемов». Это же много, нет? Это выдающаяся глава в истории нашего спорта. Всем очень тяжело выигрывать титулы в эту эпоху.